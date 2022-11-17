بالفيديو: حرمة اليمنيات تهتك.. أين العرب!؟

العالم - خاص بالعالم

إعادة الأمل، هذا هو اسم العدوان على اليمن بعد ان بدأ بعاصفة الحزم، إعادة الامل ليست إلا عنوانا لاغتصاب النازحات اليمنيات والتحرش بهن، ودفعهن الى الرذيلة عبر استغلال اوضاعهن المأساوية وخسارتهن لعائلاتهن نتيجة العدوان. هذا ما يحصل في مخيم الهلال الاحمر الاماراتي في منطقة الخوخة اليمنية، طبعا هي صورة من صور العناوين البراقة التي يطلقها تحالف العدوان على اليمن، بينما الحقيقة هي ابشع مما ظهر حتى الان.

وشهدت مواقع التواصل غبضا عارما حيال ما تتعرض له النساء اليمنيات في مخيم الخوخة حيث كتب "اكرم الاهدل" حول هذا الموضوع مغردا: "يا للعاااااار أعراض التهاميات تنتهك في الخوخة والمنظمات تنشر الرذيلة هناك".



وغرد "عادل العبسي" كاتبا: "هذه الفتاة تحدثت بأشياء كثيرة واسماء لأشخاص حول قصص الابتزاز والاستغلال الفساد الاخلاقي للمنظمات التي يشرف عليها رئيس الوحدة التفيذية لادارة مخيمات النازحين".

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