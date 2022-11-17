الخميس ١٧ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٧:٥٧ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو: حرمة اليمنيات تهتك.. أين العرب!؟

الخميس ١٧ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٨ بتوقيت غرينتش

شهدت شبكات التواصل تعليقات غاضبة ازاء التحرش باليمنيات، ودفعهن الى الرذيلة عبر استغلال اوضاعهن المأساوية وخسارتهن لعائلاتهن نتيجة العدوان في مخيم الخوخة.

العالم - خاص بالعالم

إعادة الأمل، هذا هو اسم العدوان على اليمن بعد ان بدأ بعاصفة الحزم، إعادة الامل ليست إلا عنوانا لاغتصاب النازحات اليمنيات والتحرش بهن، ودفعهن الى الرذيلة عبر استغلال اوضاعهن المأساوية وخسارتهن لعائلاتهن نتيجة العدوان. هذا ما يحصل في مخيم الهلال الاحمر الاماراتي في منطقة الخوخة اليمنية، طبعا هي صورة من صور العناوين البراقة التي يطلقها تحالف العدوان على اليمن، بينما الحقيقة هي ابشع مما ظهر حتى الان.

وشهدت مواقع التواصل غبضا عارما حيال ما تتعرض له النساء اليمنيات في مخيم الخوخة حيث كتب "اكرم الاهدل" حول هذا الموضوع مغردا: "يا للعاااااار أعراض التهاميات تنتهك في الخوخة والمنظمات تنشر الرذيلة هناك".

وغرد "عادل العبسي" كاتبا: "هذه الفتاة تحدثت بأشياء كثيرة واسماء لأشخاص حول قصص الابتزاز والاستغلال الفساد الاخلاقي للمنظمات التي يشرف عليها رئيس الوحدة التفيذية لادارة مخيمات النازحين".

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

نساء اليمن لن يبعن شرفهن كما باع مرتزقة العدوان شرفهم

مخيمات الخوخة .. من لمسة امل الى مكان للابتزاز وانتهاك الاعراض

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بعد تكرار الحرائق.. السوداني والشمري يصلان مطار بغداد 

مصدر حكومي عراقي ينفي إيصال الأميركيين رسائل للسوداني بعدم التعامل مع بعض الوزراء

انطلاق المرحلة الأولى من عملية "الإرادة الصلبة الثامنة" في الموصل

الرئيس التونسي يحذر من محاولات إسقاط الدولة

بايدن يرد على مزاعم زيلينسكي بشأن الصواريخ التي سقطت في بولندا

مقتل 48 شخصا جراء اشتباكات قبلية في دارفور