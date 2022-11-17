عملية سلفيت واسقاط حكومة "نتنياهو" قبل ولادتها

العالم - مع الحدث

ماذا يعني وقوعها بالتزامن مع فرض حال تأهب وأستنفار في كل الضفة الغربية؟

كيف تقرأ مطالبة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بعدم إطلاق أي تعهد بشأن العمليات الفردية؟

هل اثبتت العملية الأخيرة أن حال المقاومة أعمق من محاصرتها باجراءات أمنية؟

هذه الاسئلة کانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارک في نقاش موضوع هذه الحلقة کل من القيادي في حركة الجهاد الاسلامي محفوظ منور، والناطق باسم حماس عن القدس محمد حمادي، والمتخصص بالشأن الاسرائيلي جمعة التايه.

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