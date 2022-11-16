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زيلينسكي: تلقينا إشارات من الشركاء بأن روسيا مستعدة للمفاوضات

زيلينسكي: تلقينا إشارات من الشركاء بأن روسيا مستعدة للمفاوضات
الأربعاء ١٦ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٣ بتوقيت غرينتش

صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بأنه تلقى إشارات من حلفائه، تفيد بأن روسيا مستعدة لبدء محادثات مباشرة، وأكد أنه اقترح صيغة عامة لها.

العالم-اوروبا

وقال زيلينسكي: "تلقيت إشارات من زعماء دول يقولون، يبدو لنا أن بوتين يريد مفاوضات مباشرة، وقلت، سنقدم صيغة عامة"، وأشار الى أنه لا يريد أن تتم المفاوضات "خلف الكواليس".

وبعد تقارير من وسائل الإعلام الغربية عن دفع كييف للدخول في حوار مع روسيا، حدد زيلينسكي في 8 نوفمبر، شروطه لبدء الحوار.

وبحسب قوله، فإن "استعادة وحدة أراضي أوكرانيا، واحترام ميثاق الأمم المتحدة، وتعويض عن جميع الخسائر التي لحقت في البلاد، ومعاقبة كل مجرمي الحرب، وضمانات عدم تكرار روسيا أفعالها".

وفي وقت سابق، وقع زيلينسكي مرسوما لتنفيذ قرار مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، بشأن استحالة إجراء مفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذكر أيضا أن أوكرانيا لن تجري أي مفاوضات مع روسيا أثناء رئاسة بوتين.

وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن روسيا قالت دائما، إنها منفتحة على المفاوضات بشأن أوكرانيا، إذا نضجت كييف، فإن جهود الوساطة من قبل أولئك الذين يعرضونها ستكون مطلوبة.

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زيلينسكي: تلقينا إشارات من الشركاء بأن روسيا مستعدة للمفاوضات

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