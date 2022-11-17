الرئيس رئيسي يوعز للاجهزة الامنية بالقبض على الضالعين بحادث إيذه الارهابي وتسليمهم للقضاء

العالم - ايران

وإثر وقوع حادث إرهابي بإطلاق النار على المواطنين وقوى الامن الداخلي في السوق المركزي بمدينة إيذه (التابعة لمحافظة خوزستان)، أوعز السيد ابراهيم رئيسي في حديث مع محافظ خوزستان، وضمن اطلاعه على تفاصيل الحادث، الى الاجهزة الامنية ان تبادر فورا الى الكشف عن هوية الضالعين في هذا الحادث الارهابي وتسليمهم الى القضاء لمعاقبتهم.

وقدم آية الله رئيسي التعازي الى عوائل الشهداء في هذا الحادث، وأوعز بتوفير جميع الامكانات اللازمة لمتابعة اوضاع المصابين.

وقام عدد من المسلحين المجهولين مساء يوم الاربعاء بفتح النار على المواطنين والشرطة في السوق المركزي بمدينة ايذه في محافظة خوزستان، مستخدمين اسلحة كلاشينكوف، ما اسفر الاعتداء عن استشهاد 5 اشخاص وإصابة 10 آخرين.

وعقب دعوة المناهضين للثورة في مدينة إيذه بمحافظة خوزستان، عصر الاربعاء، اشتبك مثيرو الشغب مع قوى الامن الداخلي، وفي غضون ذلك، قامت مجموعة مسلحة تستقل دراجة نارية، مستغلة التوتر الناشئ، بإطلاق النار على الناس والشرطة باسلحة كلاشينكوف.

وتوجهت عدة سيارات، عقب دعوة الإعلام المناهض للثورة، من ميدان شهداء إلى تقاطع الهلال الأحمر عند الساعة الخامسة والنصف مساءً مطلقين العنان لابواق سياراتهم وحاولوا تحريض الناس لمواكبتهم.

وبالتزامن مع غروب الشمس، تم عرقلة حركة المرور، وحاولت قوات الشرطة تفريق هؤلاء بالتواجد في هذه المنطقة.

وحسب شهود عيان قامت مجموعة مسلحة كانت تستقل دراجتين ناريتين، مستخدمة بنادق كلاشينكوف، بإطلاق النار على الناس والشرطة وأصابتهم بوابل من الطلقات.

وأفاد مصدر مطلع باستشهاد 5 أشخاص وإصابة 10 اخرين في هذا الحادث الإرهابي.

ووصلت قوات الهلال الأحمر والطوارئ على الفور إلى مكان الحادث ونقلت الجرحى إلى المراكز الطبية.

ويشهد مستشفى شهداء إيذه حاليا تجمعا لأهالي وأقارب هؤلاء الأشخاص وقوى الامن الداخلي.

كما أعلن مساعد الشؤون الامنية وقوى الامن الداخلي في محافظة خوزستان عن استشهاد خمسة أشخاص وإصابة عشرة آخرين في الحادث، مشيرا الى ان من بين الشهداء طفلة صغيرة وامرأة وثلاثة رجال.

وأضاف ولي الله حياتي: "حالة بعض المصابين حرجة، ويجري اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعرف على الإرهابيين والقبض عليهم".