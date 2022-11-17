الخميس ١٧ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٦:٢٦ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو .. سيارة تصدم حشدا من الشرطيين المتدربين في لوس أنجلوس وتصيب 25 منهم

الخميس ١٧ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٦ بتوقيت غرينتش

فالت وسائل إعلام إن سيارة اصطدمت بمجموعة كبيرة من الشرطيين المتدربين أثناء تريضهم في لوس أنجلوس، ما أدى إلى إصابة 25 عنصرا، خمسة منهم في وضع حرج.

العالم - الأميرکيتان

وقال قائد شرطة مقاطعة لوس أنجلوس أليكس فيلانويفا في مؤتمر صحافي "بدا الأمر كأنه تحطم طائرة".

وأضاف أنه كان هناك "الكثير من الأشخاص متناثرين في كل مكان يعانون درجات مختلفة من الإصابة، ما سبب صدمة كبيرة".

وأكد قائد شرطة المقاطعة أن الاختبارات الأولية لجهاز قياس الكحول أظهرت أن السائق لم يكن مخمورا.

وكان عشرات من الشرطيين المتدربين يتريضون صباحا عندما اصطدمت بهم سيارة أفادت تقارير أنها كانت تسير في الاتجاه الخاطئ ولم تخفف من سرعتها على ما يبدو.

ونقلت صحيفة لوس أنجلوس تايمز عن المسؤولة في الإطفاء شيلا كيليهر قولها إن السيارة كانت تسير في الاتجاه الخاطئ وقت وقوع الحادث.

وقال مسؤولون إن السائق الذي لم يكشف اسمه، احتجز في مكان الحادث. وتتولى دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا التحقيق.

روابط ذات صلة

حشد أمريكي لمواجهة روسيا عسكريا والصين اقتصاديا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. هكذا عملية "سلفيت" قلبت طاولة حسابات الاحتلال

اعلان الحداد العام في خوزستان

الكشف عن سبب اعتقال الداعية السعودي 'خالد الراشد' وتغليظ حكمه

رئيس الغرفة المشتركة بين إيران وروسيا: حجم التبادل التجاري بين إيران وروسيا بلغ 4 مليارات دولار

إخماد حريق ألتهم صالة نينوى في مطار بغداد الدولي

شاهد بالفيديو... الشذوذ الجنسي في السعودية والنشطاء العرب غاضبون من إبن سلمان