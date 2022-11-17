ارتفاع حصيلة شهداء الاعتداء الارهابي في ايذه الى 6 أشخاص

العالم - ايران

وقامت مجموعتان من المسلحين يستقلون دراجتين ناريتين، بإطلاق النار مباشرة على المواطنين وعناصر الشرطة، باستخدام اسلحة كلاشينكوف، في السوق المركزية بمدينة ايذه، الامر الذي اسفر عن استشهاد 5 أشخاص وإصابة 10 آخرين.

وقد وصفت حالة اثنين من المصابين بالحرجة، وتم نقلهم الى مدينة اهواز (مركز محافظة خوزستان/جنوب غرب ايران)، لتلقي العلاج اللازم.

وقد أعلن مدير العلاقات العامة بجامعة جندي شابور للعلوم الطبية، ان احد المصابين وافته المنية، ليرتفع عدد الشهداء الى 6 أشخاص.

وكان المدير العام لعدلية محافظة خوزستان، قد اعلن الليلة الماضية عن اعتقال 3 أشخاص من الضالعين الاساسيين في هذا الاعتداء الارهابي.