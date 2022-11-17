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مسؤولون محافظة خوزستان الايرانية يعلنون ارتفاع حصيلة ضحايا الاعتداء الارهابي في مدينة ايذه الى 7 شهداء

الخميس ١٧ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:١٤ بتوقيت غرينتش

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