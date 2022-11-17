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ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
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ممثل ايران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكد ان اميركا تتحمل مسؤولية فشل مفاوضات الغاء الحظر بسبب افتقارها للعزم والارادة السياسية
الخارجية الايرانية: ايران لديها نظام قائم على السيادة الشعبية الدينية وهي جادة دائما في الرقي بمستوى حقوق الانسان والوفاء بالتزاماتها الدولية
الخارجية الايرانية: مصادقة الامم المتحدة على مشروع قرار كندي حول وضع حقوق الانسان في ايران تفتقد لاي اساس قانوني ومرفوضة جملة وتفصيلا
الخارجية الايرانية: بعض البلدان الغربية التي لديها تاريخ طويل من الانتهاكات لحقوق الانسان ليست مؤهلة لتقديم توصيات لايران بهذا المجال
الخارجية الايرانية: مصادقة هذا القرار تاتي في اطار مساعي الدول الاوروبية للاستمرار بمشروع التخويف من ايران والاساءة لسمعتها
مسؤولون محافظة خوزستان الايرانية يعلنون ارتفاع حصيلة ضحايا الاعتداء الارهابي في مدينة ايذه الى 7 شهداء
استشهاد 5 من المدنيین وقوات الشرطة واصابة اخرين كحصيلة أولية بعد اطلاق مسلحين مجهولين النار عشوائيا بمدينة ايذه التابعة لخوزستان الايرانية
ارتفاع حصيلة الشهداء اثر حادث ايذه الارهابي الى 5
استشهاد 4 من المدنيين وقوات الشرطة واصابة اخرين بعد اطلاق مسلحين مجهولين النار عليهم بشكل عشوائي في مدينة ايذه جنوب غرب ايران
شهداء وجرحى في صفوف المدنيين وقوات الشرطة في مدينة ايذه جنوب غرب ايران عقب قيام مسلحين مجهولين باطلاق النار بشكل عشوائي
الخارجية الايرانية: بعض البلدان الغربية التي لديها تاريخ طويل من الانتهاكات لحقوق الانسان ليست مؤهلة لتقديم توصيات لايران بهذا المجال
الخميس ١٧ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:١٨ بتوقيت غرينتش
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