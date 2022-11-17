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اعلان الحداد العام في خوزستان

اعلان الحداد العام في خوزستان
الخميس ١٧ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٢ بتوقيت غرينتش

اثر استشهاد عدد من المواطنين في حادث الاعتداء الارهابي بمدينة "ايذه" مساء أمس الاربعاء أعلن اليوم الخميس الحداد العام لثلاثة أيام في هذه المدينة وليوم واحد في محافظة خوزستان (جنوب غرب ايران).

العالم - ايران

أعلن محافظ خوزستان وممثل الولي الفقيه بالمحافظة الحداد العام لثلاثة أيام في مدينة "آيذه" وليوم واحد في محافظة خوزستان وذلك اثر استشهاد 7 مواطنين في الحادث الارهابي في آيذه أمس الاربعاء.

وقامت مجموعتان من المسلحين يستقلون دراجتين ناريتين، بإطلاق النار مباشرة على المواطنين وعناصر الشرطة، باستخدام اسلحة كلاشينكوف، في السوق المركزية بمدينة ايذه، الامر الذي اسفر عن استشهاد 7 أشخاص وإصابة 8 آخرين.

وكان المدير العام لعدلية محافظة خوزستان، قد اعلن الليلة الماضية عن اعتقال 3 أشخاص من الضالعين الاساسيين في هذا الاعتداء الارهابي.

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