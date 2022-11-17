اعلان الحداد العام في خوزستان

العالم - ايران

أعلن محافظ خوزستان وممثل الولي الفقيه بالمحافظة الحداد العام لثلاثة أيام في مدينة "آيذه" وليوم واحد في محافظة خوزستان وذلك اثر استشهاد 7 مواطنين في الحادث الارهابي في آيذه أمس الاربعاء.

وقامت مجموعتان من المسلحين يستقلون دراجتين ناريتين، بإطلاق النار مباشرة على المواطنين وعناصر الشرطة، باستخدام اسلحة كلاشينكوف، في السوق المركزية بمدينة ايذه، الامر الذي اسفر عن استشهاد 7 أشخاص وإصابة 8 آخرين.

وكان المدير العام لعدلية محافظة خوزستان، قد اعلن الليلة الماضية عن اعتقال 3 أشخاص من الضالعين الاساسيين في هذا الاعتداء الارهابي.