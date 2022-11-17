شاهد.. هكذا عملية "سلفيت" قلبت طاولة حسابات الاحتلال

العالم - خاص بالعالم

قال حمادي في حديث لبرنامج "مع الحدث" على شاشة قناة العالم الاخبارية، إن عملية سلفيت البطولية قلبت الطاولة على حسابات كيان، حيث بددت كل اوهام الاحتلال بخلق جيل فلسطيني جديد يرفض المقاومة المسلحة.

واعتبر الناطق باسم حماس عن القدس محمد حمادي، عملية "سليفت" بانها منقطعة النظير، حيث جعلت قوات الاحتلال للؤهلة الاولى تظن أن وابل الرصاص قادم من جيش، وليس من الشاب محمد صواف الشجاع، الاصيل الذي ولد من رحم المقاومة وعلى خطى عدى التميمي، وابراهيم النابلسي والقاموس مازال في اولى صفحاته.

وأكد حمادي، أن كيان الاحتلال بعد العمليات البطولية الفردية بات على يقين أن اجثاث فكرة المقاومة المسلحة من الشاب الفلسطيني مستحيلة ابد الدهر، ومهما روج للفكر اليهودي أو زاد من اعتداءاته او وسع بؤر استطيانه، مشدد على أن فهوة البندقية لن تصمت مادام الاحتلال مغتصبا للاراضي الفلسطينية.

يذكر أن يوم الثلاثاء قتل ثلاثة مستوطنين، واصيب آخرون بعمليتي طعن ودهس نفذها فلسطينيان في مستوطنة أرئيل جنوب نابلس، واستشهد الفلسطينيان بعد مطاردة واشتباكات مع قوات الاحتلال حيث ورأت وسائل إعلام عبرية أن العملية تعكس هشاشة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وياتي ذلك تزامنا مع عودة بنيامين نتنياهو الى رئاسة حكومة الاحتلال، حيث من المقرر ان يشكل اكثر حكومة فاشية ومتطرفة في تاريخ كيان الاحتلال.

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