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ممثل ايران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكد ان اميركا تتحمل مسؤولية فشل مفاوضات الغاء الحظر بسبب افتقارها للعزم والارادة السياسية

الخميس ١٧ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٥ بتوقيت غرينتش

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