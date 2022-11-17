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بعد وفاة جريح ثانٍ.. ارتفاع حصيلة شهداء آيذه الى 7 أشخاص

بعد وفاة جريح ثانٍ.. ارتفاع حصيلة شهداء آيذه الى 7 أشخاص
الخميس ١٧ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٠ بتوقيت غرينتش

توفي صباح اليوم الخميس ثاني جريح في حادث الاعتداء الارهابي في مدينة ايذه بمحافظة خوزستان (جنوب غرب ايران)، وبذلك ارتفع عدد شهداء هذا الحادث الارهابي الى 7 شهداء.

العالم - ايران

وقامت مجموعتان من المسلحين يستقلون دراجتين ناريتين، بإطلاق النار مباشرة على المواطنين وعناصر الشرطة، باستخدام اسلحة كلاشينكوف، في السوق المركزية بمدينة ايذه، وقد أعلن في بادئ الأمر عن استشهاد 5 أشخاص وإصابة 10 آخرين بينهم طفل عمره 9 سنوات.

وقد وصفت حالة اثنين من المصابين بالحرجة، وتم نقلهم الى مدينة اهواز (مركز محافظة خوزستان/جنوب غرب ايران)، لتلقي العلاج اللازم.

وقد أعلن مدير العلاقات العامة بجامعة جندي شابور للعلوم الطبية، فجر اليوم ان احد المصابين وافته المنية، ليرتفع عدد الشهداء الى 6 أشخاص.

وكان المدير العام لعدلية محافظة خوزستان، قد اعلن الليلة الماضية عن اعتقال 3 أشخاص من الضالعين الاساسيين في هذا الاعتداء الارهابي.

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