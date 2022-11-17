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قائد حرس الثورة الاسلامية اللواء سلامي: لقد اجتمعت شياطين العالم ضد ايران واصبح البعض في الداخل ابواقا للعدو لحياكة مؤامرة كبيرة ضد البلاد

الخميس ١٧ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٠١ بتوقيت غرينتش

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