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صحافيو تونس يبدأون اعتصاما مفتوحا بمقر رئاسة الحكومة بالقصبة

صحافيو تونس يبدأون اعتصاما مفتوحا بمقر رئاسة الحكومة بالقصبة
الخميس ١٧ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٢ بتوقيت غرينتش

بدأت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين و الجامعة العامة للإعلام المنضوية تحت الاتحاد العام التونسي للشغل اعتصاما مفتوحا بمقر رئاسة الحكومة بساحة القصبة.

العالم- تونس

يتبع...

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