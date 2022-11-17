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الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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اللواء سلامي: تخوض اميركا وبريطانيا وفرنسا والمانيا والكيان الصهيوني حربا ضد الاسلام والشهداء لكن شعبنا الواعي لن يسمح بتكرار اخطاء صدر الاسلام
قائد حرس الثورة الاسلامية اللواء سلامي: لقد اجتمعت شياطين العالم ضد ايران واصبح البعض في الداخل ابواقا للعدو لحياكة مؤامرة كبيرة ضد البلاد
ممثل ايران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكد ان اميركا تتحمل مسؤولية فشل مفاوضات الغاء الحظر بسبب افتقارها للعزم والارادة السياسية
الخارجية الايرانية: ايران لديها نظام قائم على السيادة الشعبية الدينية وهي جادة دائما في الرقي بمستوى حقوق الانسان والوفاء بالتزاماتها الدولية
الخارجية الايرانية: مصادقة الامم المتحدة على مشروع قرار كندي حول وضع حقوق الانسان في ايران تفتقد لاي اساس قانوني ومرفوضة جملة وتفصيلا
الخارجية الايرانية: بعض البلدان الغربية التي لديها تاريخ طويل من الانتهاكات لحقوق الانسان ليست مؤهلة لتقديم توصيات لايران بهذا المجال
الخارجية الايرانية: مصادقة هذا القرار تاتي في اطار مساعي الدول الاوروبية للاستمرار بمشروع التخويف من ايران والاساءة لسمعتها
مسؤولون محافظة خوزستان الايرانية يعلنون ارتفاع حصيلة ضحايا الاعتداء الارهابي في مدينة ايذه الى 7 شهداء
استشهاد 5 من المدنيین وقوات الشرطة واصابة اخرين كحصيلة أولية بعد اطلاق مسلحين مجهولين النار عشوائيا بمدينة ايذه التابعة لخوزستان الايرانية
ارتفاع حصيلة الشهداء اثر حادث ايذه الارهابي الى 5
صحافيو تونس يبدأون اعتصاما مفتوحا بمقر رئاسة الحكومة بالقصبة
الخميس ١٧ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٢ بتوقيت غرينتش
بدأت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين و الجامعة العامة للإعلام المنضوية تحت الاتحاد العام التونسي للشغل اعتصاما مفتوحا بمقر رئاسة الحكومة بساحة القصبة.
العالم-
تونس
يتبع...
تصنيف :
العالم الاسلامي
تونس
كلمات دليلية :
اعتصام
الاتحاد العام التونسي للشغل
القصبة
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
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