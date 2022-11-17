أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الخميس 17 نوفمبر 2022

ايران ..

وقوع هجومين إرهابيين بمدينتي ايذه وإصفهان, وإستشهاد سبعة مواطنين وإصابة عشرة .

قدس ..

مثلث فتنة يضم أمريكا والسعودية والإمارات يعمل على إيجاد إضطرابات في البلاد .

اطلاعات ..

رئيس منظمة الطاقة الذرية يؤكد مواصلة إيران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ابرار ..

أمريكا والترويكا الأوروبية تعدان مسودة قرار ضد إيران في مجلس حكام الوكالة الدولية .

ارمان ملي ..

هجوم بمسيرة مجهولة على ناقلة نفط ببحر عمان تعود لشركة يملكها ملياردير "إسرائيلي" .

جوان ..

إعلان الإنذار في صفوف الجيش الصهيوني بعد العمليات الإستشهادية الأخيرة بالضفة الغربية .

خراسان ..

عودة الفاشل.. ترامب يعلن عن ترشيح نفسه في الإنتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2024 .

رويش ملت ..

وزير الداخلية يعلن عن إعتقال عملاء للمخابرات الفرنسية وعناصر داعشية خلال الإضطرابات الأخيرة .

كيهان ..

تظاهرات في برلين تطالب بوقف الدعم لأوكرانيا في ظل تفاقم الأزمة الإقتصادية بألمانيا .

افتاب يزد ..

ميدفيديف يحذر من تصعيد الغرب للأجواء بشأن أوكرانيا نحو تفجير حرب عالمية أخرى .

مردم سالاري ..

تزايد دعم الحزب الجمهوري لحاكم فلوريدا ران دسانتيس مقابل ترامب للترشيح بالإنتخابات الرئاسية .

وطن امروز ..

إيران تحذر من إصدار مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية أي قرار مسيس ضدها .

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الخميس

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الخميس

جوان ..

صحيفة جوان كتبت عن قمة مجموعة العشرين باندونيسيا في مقالها (البيان الختامي عكس شروخا وخلافات)..

أكد البيان الختامي الصادر عن قمة مجموعة العشرين بجزيرة بالي في اندنيسيا ان الحرب الاوكرانية تترك بصمات وتبعات سلبية عميقة على الاقتصاد العالمي, هذا البيان الختامي عكس وجود اختلافات جدية بين البلدان الاعضاء بمجموعة العشرين حول الحرب الأوكرانية نفسها ..

"بيان قمة بالي أشار إلى إدانة أغلبية بلدان مجموعة العشرين الحرب الأوكرانية ولم يشر لوجود إدانة جماعية شاملة "

والحقيقة هي ان الحرب الأوكرانية فرضت ظلالها القاتمة على اجواء قمة بالي والى درجة أدت الى تركز المباحثات على هذه الحرب وقضايا صادرات الغلال من اوكرانيا والقضايا الانسانية المرتبطة بهذه الحرب, الامر الذي لم يترك متسعا لمناقشة قضايا البيئة والمناخ ولا القضايا الرئيسية التي ترتبط بالطاقة وغير ذلك. ان قمة بالي عكست تفاقم الشروخ والخلافات في مجموعة جي عشرين بشكل واضح تماما.

ايران ..

كتبت صحيفة ايران عن اعلان ترامب عن ترشيح نفسه في الانتخابات الرئاسية الامريكية المقبلة في مقالها ( المرشح الذي فقد بريقه )..

رغم كل محاولاته ضبط اعصابه والتصرف بثقة مبالغ بها في النفس كعادته, ظهر ترامب بوجه شاحب وابتسامة مصطنعة معلنا ترشيح نفسه في الانتخابات الرئاسية المقبلة امام انصاره وعدسات الكاميرا في منتجع مارالاغو .

"إن النتائج الباهتة التي حققها الجمهوريون بإنتخابات الكونغرس النصفية وعدم حدوث موجة حمراء حملت صدمة لترامب والترامبية "

وترامب بات يدرك الان بعد هزيمة العديد من المرشحين الجمهوريين المدعومين من قبله في الانتخابات ان شعبيته تتراجع بوتيرة سريعة في المجتمع الامريكي وان هناك رفض متزايد وحتى من قبل الجمهوريين لعودته للبيت الابيض. والواقع هو ان محافل جمهورية واسعة باتت تطرح حاكم فلوريدا الجمهوري ران دوسانتيس كمرشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة بدلا من ترامب .

اطلاعات ..

حول الازمة الاوكرانية كتبت صحيفة اطلاعات في تقريرها (صاروخان يصيبان قرية بولندية ووقوع خسائر )..

سقط صاروخان على قرية حدودية بولندية مع اوكرانيا وقتل شخصان واصيب عدة اشخاص من سكانها.

"أصابع الإتهام البولندية والغربية توجهت نحو روسيا في بداية الأمر لكن ثبت أن الصاروخين أطلقهما الدفاع الجوي الأوكراني"

ان كييف حاولت استغلال الحدث والشكوك حوله لتصعيد الاجواء على روسيا, الا ان التحقيق فوت هذه الفرصة عليها وكل ذلك وسط مخاوف دولية من تكرار مثل هذه الاخطاء والاحتكاكات غير المقصودة في الحرب الاوكرانية الى توسيع نطاق الحرب والى جر رجل الناتو وروسيا في مواجهة مباشرة .

خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت في مقالها ( ترامب مرة أخرى)..

الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة يواجه خطر حدوث انشقاق واسع في صفوفه بسبب طموحات ترامب الرئاسية, فترامب اعلن عن ترشيح نفسه في الانتخابات الرئاسية وهذا يعني خوضه منافس داخلية مع منافسين للحصول على الترشح عن الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية .

" إن هناك قيادات وتيارات واسعة في الحزب الجمهوري لا تميل لبقاء ووجود ترامب, وباتت تفضل حاكم ولاية فلوريدا ران دوسانتيس"

كما ان مايك بنس النائب السابق لترامب بات مطروحا في قائمة الترشيح عن الحزب الجمهوري ايضا, وهذا يعني ان ترامب مقبل على منافسة حزبية ساخنة, وانه حتى في حالة فوزه فسيفقد تأييد تيارات جمهورية واسعة في الانتخابات الرئاسية نفسها, وهي تيارات ترى انه يشكل خطرا على امريكا وعلى وحدة الحزب الجمهوري بالذات.

كيهان ..

سلطت صحيفة كيهان الضوء على تفاقم اجواء الاستياء الداخلي بالمانيا من مواصلة دعم اوكرانيا, وكتبت الصحيفة في تقريرها

"تظاهرات بألمانيا تطالب بوقف الدعم لأوكرانيا "..

تشهد برلين ومدن المانية اخرى منذ ايام احتجاجات ضد تدهور الاوضاع الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة في ظل تضخم متزايد وارتفاع اسعار الوقود والمواد الغذائية .

" إن هناك أجواء استياء عام بألمانيا من مواصلة برلين دعمها الإقتصادي والعسكري لأوكرانيا على حساب الإقتصاد الألماني"

وعلى حساب مستوى معيشة المواطن الالماني خاصة في ظل عدم ظهور اية مؤشرات بشأن انتهاء الحرب الاوكرانية.

ان قطاعات واسعة من المجتمع الالماني ترى بأن استمرار الدعم لاوكرانيا بات يحمل وطأة كبيرة على الاوضاع المعيشية للمواطنين الالمان وان الاجدر بالحكومة تركيز اهتمامها وامكانياتها الاقتصادية على الداخل.