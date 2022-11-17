البرلمان اللبناني يعقد الجلسة السادسة لانتخاب رئيس للجمهورية.. فهل ينجح؟

العالم - خاص بالعالم

وتوقع مراسل قناة العالم في بيروت حسين عز الدين، إن حسب المراقبين أن جلسة البرلمان اللبناني اليوم لن تظفر بتسمية رئيسا للجمهورية، ولذلك بسبب غياب الحوار بين الاطراف السياسية اللبنانية.

هذا وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري إنه من دون التوافق السياسي يستحيل الخروج من دوامة الفراغ الرئاسي.

واضاف أن الجو القائم لن يؤدي الى تعميق الازمة السياسية في البلاد ودفعه الى منزلقات خطيرة داعيا الى وضع نهاية الى الوضع القائم في البلاد.

يذكر أن البرلمان اللبناني عقد هذه الجلسة خمسة جلسات لاختيار رئيس للجمهورية، لكن لم تظفر ايا منهما بتسمية رئيس للجمهورية.

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