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البرلمان اللبناني يعقد الجلسة السادسة لانتخاب رئيس للجمهورية.. فهل ينجح؟

الخميس ١٧ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٤ بتوقيت غرينتش

قال مراسل العالم في بيروت إن مجلس النواب اللبناني عقد اليوم الخميس جلسة سادسة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وسط توقعات بألا تخرج هذه الجلسة بنتائج ايجابية تتمثل في إيصال شخصية الى قصر بعبدا.

العالم - خاص بالعالم

وتوقع مراسل قناة العالم في بيروت حسين عز الدين، إن حسب المراقبين أن جلسة البرلمان اللبناني اليوم لن تظفر بتسمية رئيسا للجمهورية، ولذلك بسبب غياب الحوار بين الاطراف السياسية اللبنانية.

هذا وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري إنه من دون التوافق السياسي يستحيل الخروج من دوامة الفراغ الرئاسي.

واضاف أن الجو القائم لن يؤدي الى تعميق الازمة السياسية في البلاد ودفعه الى منزلقات خطيرة داعيا الى وضع نهاية الى الوضع القائم في البلاد.

يذكر أن البرلمان اللبناني عقد هذه الجلسة خمسة جلسات لاختيار رئيس للجمهورية، لكن لم تظفر ايا منهما بتسمية رئيس للجمهورية.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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