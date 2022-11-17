العالم - خاص بالعالم

ففي مدينة إيذه التابعة لمحافظة خوزستان جنوب غرب البلاد، اطلق ارهابيون يستقلون دراجتين ناريتين، ويحملون رشاشات كلاشينكوف، النار باتجاه المواطنين وقوى الامن الداخلي، في السوق المركزية بالمدينة، عمل إرهابي أسفر عن عدد من الشهداء، بينهم أطفال أحدهم في التاسعة من عمره، وعدد من الجرحى حالات بعضهم خطيرة.

وقال خال الطفل كيان بيرفلك وهو شهيد العمل الإرهابي: "ما نتوقعه من القوات الأمنية هو العثور على الفاعلين بأسرع وقت ممكن، وانزال أشد درجات العقاب بهم، حتى لا تعاني عائلة أخرى من مصيبة ما عانينا".

وفور وقوع الجريمة، اعلن رئيس عدلية خوزستان عن اعتقال ثلاثة أشخاص، أكد أنهم من الضالعين الاساسيين بحادث إيذه الارهابي، الذي تبنته جماعة "داعش" الوهابية الارهابية في بيان، مشددا على أن الجهود مستمرة لكشف سائر العناصر واعتقالهم.

إلى أصفهان وسط البلاد، عملية مسلحة أخرى، وتحديدا في منطقة خانه إصفهان، حيث أطلق مسلحان يركبان دراجة نارية، النار باتجاه قوات التعبئة والشرطة في المحافظة، ما أسفر عن شهداء وجرحى أيضا.

وقال أحد جرحى الهجوم الارهابي: "لم نكن نعلم من أين يتم إطلاق النار باتجاهنا، من على الأسطح أو من بين الناس، كنا نحاول الاختباء فقط".

عمليتان مسلحتان تتقاطعان في كثير من جوانبهما، طريقة التنفيذ، والمستهدف، يعيدان مرة أخرى إلى أذهان الإيرانيين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مرقد "شاه جراغ" في شيراز قبل 22 يوما.