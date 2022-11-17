البرلمان اللبناني يفشل للمرة السادسة في انتخاب رئيس للبلاد

العالم - لبنان

وبدأت جلسة انتخاب رئيس الجمهوريّة ظهر اليوم الجمعة في مجلس النواب اللبناني، بعد اكتمال النّصاب عقب حضور 112 نائبًا في القاعة العامّة.

وجاءت نتيجة التصويت كالتالي: ورقة بيضاء 46، ميشال معوض 43، لبنان الجديد 9، عصام خليفة 7، زياد بارود 3، سليمان فرنجية 1، ميشال ضاهر 1 وورقة ملغاة 2

ورفع نبيه بري الجلسة السادسة لانتخاب رئيس الجمهورية بعد فقدان النصاب وحدد الجلسة السابعة، يوم الخميس المقبل.

وقبل بدء الدورة الثانية من الجلسة فُقد النصاب القانوني، ما دفع برئيس المجلس النيابي نبيه بري الى رفع الجلسة وحدد الجلسة السابعة الخميس المقبل.

وخلال الجلسة شدد بري، تعليقا على نقاشات حول نصاب الجلسات لانتخاب رئيس الجمهورية على أنه “قلنا لكم منذ اليوم الأول أنه يجب أن يكون هناك توافق لنصل إلى نتيجة”، وأشار إلى أنه “لا نقاش بالدستور لأنه واضح”، ولفت إلى أن “تفسير الدستور يحتاج الى نصاب الثلثين، ومن يعطل النصاب اليوم يمكن ان يعطله في جلسات اخرى”.

من جهته، قال عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” حسين الحاج حسن “ لقناة المنار ان ما يجري هو استمرار للاتقسام السياسي في البلد ورفض الفريق الآخر للحوار الذي دعا اليه الرئيس بري”، ولفت الى ان “من يرفض الحوار يطرح شعارات غير قابلة للتحقيق”، وأكد ان “مسؤولية التعطيل تقع على نفس هذا الفريق الرافض للحوار”.