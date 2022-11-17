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حركة حماس: الأحاديث الصهيونية عن اتفاق أحزاب اليمين الصهيونية في الاتفاق الائتلافي يشمل "شرعنة البؤر الاستيطانية"وزيادة الاستيطان اليهودي بشكل كبير في الضفة"، يعكس عمق العنصرية والفاشية التي ستحكم الحكومة الصهيونية المقبلة

الخميس ١٧ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٤٢ بتوقيت غرينتش

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