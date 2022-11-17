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أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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متحدث الخارجية الايرانية: اميركا وبريطانيا وفرنسا والمانيا تقدمت بهذا المشروع مستغلة اوضاع ايران الداخلية بدافع الضغط السياسي عليها
متحدث الخارجية الايرانية: لا يمكن نسيان حقيقة ان التنفيذ المستمر لاتفاق الضمانات وانشطة التحقق للوكالة في ايران لا يتحقق الا في ظل التعاون
متحدث الخارجية الايرانية: تمرير القرار المعادي لايران بمجلس محافظي الوكالة الذرية سيكون له اثر سلبي على عملية حل القضايا التي تطالب بها الوكالة
حماس: نؤكد أن الاستيطان الصهيوني في كل الأرض الفلسطينية هو غير شرعي ومخالف لكل القوانين، فالكيان الصهيوني قام بشكل استعماري احلالي غير شرعي على أرضنا الفلسطينية
حركة حماس: الأحاديث الصهيونية عن اتفاق أحزاب اليمين الصهيونية في الاتفاق الائتلافي يشمل "شرعنة البؤر الاستيطانية"وزيادة الاستيطان اليهودي بشكل كبير في الضفة"، يعكس عمق العنصرية والفاشية التي ستحكم الحكومة الصهيونية المقبلة
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نائب لبناني: هناك حالة من الجمود ولا افق واضح لانتخاب رئيس للجمهورية
الياس بوصعب: في غياب التفاهم سيتكرر الفشل في انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان
البرلمان اللبناني يفشل للمرة السادسة في انتخاب رئيس للبلاد والرئيس بري يحدد الخميس المقبل موعدا للجلسة السابعة
حركة حماس: الأحاديث الصهيونية عن اتفاق أحزاب اليمين الصهيونية في الاتفاق الائتلافي يشمل "شرعنة البؤر الاستيطانية"وزيادة الاستيطان اليهودي بشكل كبير في الضفة"، يعكس عمق العنصرية والفاشية التي ستحكم الحكومة الصهيونية المقبلة
الخميس ١٧ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٤٢ بتوقيت غرينتش
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كيف تشاهد العالم
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2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.