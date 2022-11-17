كاميرا العالم ترصد آراء بعض النواب اللبنانيين حول جلسة انتخاب رئيس للجمهورية

العالم - مراسلون

وقال مراسل العالم في، إن نتيجة التصويت لانتخاب رئيس للجمهورية في البرلمان اللبناني، 43 صوتا للمرشح اللبنانية ميشل معوض 46 ورقة بيضاء ، و11 نائبا رغم حضورهم في الجلسة امتنعوا عن التصويت.

واضاف، أن غياب الحوار الحقيقي والجاد يؤدي الى فشل في انتخبات رئيس للجمهورية اللبنانية، موضحا، أن مراسل السعى نحو التوافق هو من أجل اللا شخصة ترضي الجميع.

وقال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني الياس ابو صعب، إن غياب التفاهم سيتكرر الفشل في انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان.

وقال نائب لبناني، إن هناك حالة من الجمود ولا افق واضح لانتخاب رئيس للجمهورية، فيما قال نائب آخر إن الكتل النيابية يجب ان بالمرونة للوصول الى نتيجة حول انتخاب رئيس للجمهورية.

شاهد بالفيديو آراء النواب اللبنانيين حول انتخاب رئيسا للجمهورية:

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