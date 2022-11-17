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متحدث الخارجية الايرانية: لا يمكن نسيان حقيقة ان التنفيذ المستمر لاتفاق الضمانات وانشطة التحقق للوكالة في ايران لا يتحقق الا في ظل التعاون

الخميس ١٧ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١١:٠٣ بتوقيت غرينتش

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