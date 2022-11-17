الخميس ١٧ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٢:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

الكرملين يعتبر ان ما يعانيه المدنيون في أوكرانيا هو "نتيجة" لرفض كييف التفاوض مع موسكو

الخميس ١٧ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠١:١٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تغليظ عقوبة داعية سعودي معتقل إلى 40 عاما

الجمهوريون يسيطرون على مجلس النواب الامريكي

مصدر مسؤول: إرتفاع عدد شهداء الهجوم الإرهابي في إصفهان

العراق.. مقتل قيادي بارز بـ"داعش" في الأنبار

حركة شباب 14 فبراير البحريني تدين الهجوم الإرهابي في خوزستان

انطلاق المرحلة الثامنة من العمليات ضد "داعش" في العراق