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استشهاد عقيد في الشرطة الايرانية بعد تلقيه طعنات بالسكاكين على يد عناصر الشغب في مدينة سنندج مركز محافظة كردستان بشمال غرب ايران

الخميس ١٧ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٣٤ بتوقيت غرينتش

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