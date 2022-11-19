"كوكا كولا" أكبر ملوّث للبلاستيك في العالم

العالم - منوعات

وصُنّفت شركة المشروبات Coca-Cola ، الراعية لقمة Cop27 للأمم المتحدة للمناخ في مصر ، على أنها أسوأ ملوث بلاستيكي في العالم للمرة الخامسة على التوالي ، تليها منافستها Pepsi -Co ، وفقاً لدراسة حديثة.

و وجدت شركة Break Free From Plastic ، وهو تحالف يضم أكثر من 2700 منظمة غير حكومية تعمل من أجل الحد من استخدام البلاستيك لمرة واحدة، في تدقيق علامتها التجارية السنوية أن الشركة كانت "الملوّث الأكبر" في العالم هذا العام.

ويتم إجراء عمليات تدقيق العلامة التجارية لجمع الأدلة لمحاسبة الشركات على البلاستيك غير القابل لإعادة التدوير أو القابل لإعادة التدوير ، ولكن ينتهي به الأمر كنفايات مهملة.

وقام أعضاء وأكثر من 200.000 متطوّع بجمع النفايات من الداخل والخارج ، والشوارع والأحياء في 87 دولة بين عامي 2018 و 2022 لتدقيق العلامة التجارية وسجلت Break Free From Plastic ما مجموعه 2،125،414 قطعة من النفايات البلاستيكية.

وفي السياق، تشير أحدث تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن أكثر من 4.2 مليون شخص يموتون مبكراً كلّ عام بسبب التعرّض طويل الأمد لتلوث الهواء الخارجي بالجسيمات الدقيقة.

وتشير دراسة حديثة، بقيادة باحثي جامعة ماكغيل الكندية (McGill)، إلى أن عدد الوفيات العالمية السنوية بسبب الجسيمات الدقيقة في الهواء، والتي يشار إليها غالباً باسم PM2.5، قد يكون أعلى بكثير مما كان يعتقد سابقاً. وهذا لأن الباحثين وجدوا أن خطر الوفيات ازداد حتى في المستويات المنخفضة جدا من PM2.5 في الهواء الطلق، تلك التي لم يذكر سابقا أنها قاتلة.