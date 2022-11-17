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استشهاد اثنين من قوات التعبئة واصابة 3 آخرين طعنا بآلات جارحة لدى محاولتهم حماية اصحاب المتاجر من عناصر الشغب في مدينة مشهد المقدسة

الخميس ١٧ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:١٨ بتوقيت غرينتش

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