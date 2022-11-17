الإنتقالي يكشف مخططا سعوديا لدعم "القاعدة"

العالم- اليمن

وقالت قناة "عدن المستقلة" في تقرير، إن عودة نشاط تنظيم القاعدة في محافظة أبين، جاء بعد إرسال السعودية أسلحة جديدة للإصلاح والذي بدوره سلمها للتنظيم الإرهابي.

وأوضح التقرير أن الرياض تسعى لضم عناصر القاعدة ضمن وحدات قوات المجلس الرئاسي خلال عملية الدمج التي تشرف عليها لجنة الهيكلة العسكرية والأمنية المكلفة من التحالف.

وسبق وأن لوح المجلس الإنتقالي بوجود دعم وتسهيلات سعودية للقاعدة .

وتأتي الإتهامات، تزامناً مع ترتيبات سعودية لضم المئات من عناصر القاعدة المتمركزة في أبين، ضمن قوة جديدة بإسم البيضاء، في محاولة لإيجاد منفذ جديد لإستمرار دعم التحالف للتنظيم الإرهابي.