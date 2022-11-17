الخميس ١٧ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٦:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

الإنتقالي يكشف مخططا سعوديا لدعم "القاعدة"

الإنتقالي يكشف مخططا سعوديا لدعم
الخميس ١٧ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٧ بتوقيت غرينتش

اتهم المجلس الإنتقالي، الخميس، السعودية بدعم الجماعات الإرهابية بشكل مباشر في المحافظات الجنوبية اليمنية.

العالم- اليمن

وقالت قناة "عدن المستقلة" في تقرير، إن عودة نشاط تنظيم القاعدة في محافظة أبين، جاء بعد إرسال السعودية أسلحة جديدة للإصلاح والذي بدوره سلمها للتنظيم الإرهابي.

وأوضح التقرير أن الرياض تسعى لضم عناصر القاعدة ضمن وحدات قوات المجلس الرئاسي خلال عملية الدمج التي تشرف عليها لجنة الهيكلة العسكرية والأمنية المكلفة من التحالف.

وسبق وأن لوح المجلس الإنتقالي بوجود دعم وتسهيلات سعودية للقاعدة .

وتأتي الإتهامات، تزامناً مع ترتيبات سعودية لضم المئات من عناصر القاعدة المتمركزة في أبين، ضمن قوة جديدة بإسم البيضاء، في محاولة لإيجاد منفذ جديد لإستمرار دعم التحالف للتنظيم الإرهابي.

روابط ذات صلة

'الإصلاح' اليمني: ضغوط دولية لحل قوات الإنتقالي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تشاهدون الليلة في برنامج بانوراما.. إتفاق 'فك الارتباط' الاسرائيلي المتطرف..ولبنان يفشل للمرة الـ6 في انتخاب رئيس

تكليف عماد الأسدي بإدارة سلطة الطيران المدني العراقي

هذه حقيقة خبر وقوع إنفجار بمطار بيروت في منصات قناة الميادين

بالصور.. 10وفيات بينهم أطفال جراء حريق كبير داخل بناية سكنية شمال غزة

منظمة دولية تكشف ارتفاع مؤشرات الفساد في المؤسسات السعودية

رئيس الاحتلال يزور البحرين والامارات بداية ديسمبر المقبل