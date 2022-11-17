رئيس الاحتلال يزور البحرين والامارات بداية ديسمبر المقبل

العالم - العراق

وبحسب صحيفة "معاريف" العبرية، فإن هرتسوغ سيزور البحرين، بدعوة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وذكرت الصحيفة، أن هذه الزيارة التي وصفتها بـ"التاريخية" ليكون بذلك أول رئيس "إسرائيلي" يقوم بزيارة رسمية هذه البلاد.

وأشارت إلى أن هرتسوغ ستوجه في اليوم التالي إلى الامارات حيث سيشارك في مؤتمر الفضاء الذي سيعقد في أبوظبي، وسيلتقي برئيس الإمارات، محمد بن زايد آل نهيان.

وكانت دول الامارات والبحرين والمغرب والسودان قامت بتطبيع علني لعلاقاتها مع كيان الاحتلال الاسرائيلي عام 2020 تحت رعاية الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب متجاهلة جرائم هذا الكيان القاتل للاطفال ضد الشعب الفلسطيني الاعزل، ضاربة كل المواثيق الاخلاقية والانسانية عرض الحائط حيث تبادلت الامارات والبحرين حتي الان عدة زيارات مع هذا الكيان رغم مجازره شبه اليومية ضد أبناء الشعب الفلسطيني.