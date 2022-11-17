الخميس ١٧ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٦:٤١ GMT
فارسی
البث المباشر

رئيس الاحتلال يزور البحرين والامارات بداية ديسمبر المقبل

رئيس الاحتلال يزور البحرين والامارات بداية ديسمبر المقبل
الخميس ١٧ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٥ بتوقيت غرينتش

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، ان رئيس كيان الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ سيزور البحرين يوم الاحد الموافق 3 ديسمبر 2022.

العالم - العراق

وبحسب صحيفة "معاريف" العبرية، فإن هرتسوغ سيزور البحرين، بدعوة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وذكرت الصحيفة، أن هذه الزيارة التي وصفتها بـ"التاريخية" ليكون بذلك أول رئيس "إسرائيلي" يقوم بزيارة رسمية هذه البلاد.

وأشارت إلى أن هرتسوغ ستوجه في اليوم التالي إلى الامارات حيث سيشارك في مؤتمر الفضاء الذي سيعقد في أبوظبي، وسيلتقي برئيس الإمارات، محمد بن زايد آل نهيان.

وكانت دول الامارات والبحرين والمغرب والسودان قامت بتطبيع علني لعلاقاتها مع كيان الاحتلال الاسرائيلي عام 2020 تحت رعاية الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب متجاهلة جرائم هذا الكيان القاتل للاطفال ضد الشعب الفلسطيني الاعزل، ضاربة كل المواثيق الاخلاقية والانسانية عرض الحائط حيث تبادلت الامارات والبحرين حتي الان عدة زيارات مع هذا الكيان رغم مجازره شبه اليومية ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

روابط ذات صلة

"هآرتس" تنشر تفاصيل لأول مرة بشأن ليلة استهداف مجموعة عرين الاسود قبل 3 أسابيع

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تشاهدون الليلة في برنامج بانوراما.. إتفاق 'فك الارتباط' الاسرائيلي المتطرف..ولبنان يفشل للمرة الـ6 في انتخاب رئيس

تكليف عماد الأسدي بإدارة سلطة الطيران المدني العراقي

هذه حقيقة خبر وقوع إنفجار بمطار بيروت في منصات قناة الميادين

بالصور.. 10وفيات بينهم أطفال جراء حريق كبير داخل بناية سكنية شمال غزة

منظمة دولية تكشف ارتفاع مؤشرات الفساد في المؤسسات السعودية

رئيس الاحتلال يزور البحرين والامارات بداية ديسمبر المقبل