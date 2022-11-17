مقاومون فلسطينييون يطلقون النار صوب "الجلمة" شمال جنين

العالم - فلسطين

وقالت مصادر محلية "إن عملية إطلاق نار نفذها مقاومون من سيارة مسرعة تجاه قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة قرب حاجز الجلمة شمال جنين ".

وبينت المصادر أن خلفيات عملية إطلاق النار لم تعرف بعد، أن كان سجل إصابات أو أضرار في صفوف قوات الاحتلال "الإسرائيلي".

كما بينت أن جنود الاحتلال أغلقت الحاجز عقب عملية اطلاق النار وأعلنت حالة الاستنفار داخل الحاجز.

بدوره، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال "الإسرائيلي":" قبل قليل أطلقت أعيرة نارية على معبر جلبوع قرب جنين، ولم تقع اصابات - المعبر مغلق والقوات تقوم بتمشيط المنطقة".

يذكر أن عمليات إطلاق النار شهدت خلال الأيام الماضية تصاعُدًا في معدلاتها في عدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة أبرزها مدينتا جنين ونابلس، والتي تتشكل فيها كتائب سرايا القدس، والمعروفة بـ"سرايا القدس-كتيبة جنين ونابلس"، ومجموعات عرين الأسود، رداً على الانتهاكات "الإسرائيلية" المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده.