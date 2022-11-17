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10وفيات بينهم أطفال جراء حريق كبير داخل بناية سكنية شمال غزة

10وفيات بينهم أطفال جراء حريق كبير داخل بناية سكنية شمال غزة
الخميس ١٧ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:١٨ بتوقيت غرينتش

توفي عشرة فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون بجراح مختلفة؛ جراء حريق كبير اندلع داخل بناية سكنية في منطقة تل الزعتر بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

العالم - فلسطين

وأفاد مراسل "شهاب"، بارتفاع عدد الوفيات جراء الحريق الذي اندلع في منزل لعائلة أبو ريا بمنطقة تل الزعتر في مخيم جباليا شمال قطاع غزة إلى 10 وفيات من بينهم 7 أطفال وامرأة جراء الحريق الذي اندلع في منزل لعائلة أبو ريا بمنطقة تل الزعتر في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، لافتا إلى وجود إصابات أخرى خطيرة.

وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الفلسطيني إياد البزم، قد قال في تصريح مقتضب، إن "قوات كبيرة من طواقم الدفاع المدني والشرطة تتعامل مع حريق كبير في أحد البنايات السكنية بمعسكر جباليا شمال قطاع غزة"، لافتا إلى وجود عدد من الوفيات والإصابات.


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