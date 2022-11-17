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انباء عن استهداف صاروخي للقاعدة العسكرية الاميركية بحقل العمر النفطي في دير الزور شرقي سوريا

الخميس ١٧ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٦ بتوقيت غرينتش

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