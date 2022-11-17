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ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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لن ننسی
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انباء عن استهداف صاروخي للقاعدة العسكرية الاميركية بحقل العمر النفطي في دير الزور شرقي سوريا
مصادر فلسطينية: وصول 21 حالة وفاة للمستشفى نتيجة الحريق الذي اندلع في عمارة سكنية بمنطقة تل الزعتر في مخيم جباليا شمال قطاع غزة
وكالة الانباء العراقية: 6 قتلى و16 جريحا جراء انفجار السليمانية
مصادر فلسطينية: 10 وفيات من بينهم 7 أطفال وامرأة جراء الحريق الذي اندلع في منزل لعائلة أبو ريا بمنطقة تل الزعتر في مخيم جباليا شمال قطاع غزة
مصادر فلسطينية: وفاة اربعة مواطنين جراء حريق اندلع في عمارة سكنية بمنطقة تل الزعتر في مخيم جباليا شمال قطاع غزة
وكالة الأنباء العراقية: إخلاء عدد من المصابين جراء انفجار السليمانية
مدير صحة السليمانية بشمال العراق: الحادث سببه انفجار "خزان غاز سائل"
مصادر عراقية تتحدث عن احتمال ان يكون انفجار السليمانية ناجما عن كبسولة غاز داخل منزل
انفجار في مدينة السليمانية بمنطقة كردستان العراق وانباء عن اصابات
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انباء عن استهداف صاروخي للقاعدة العسكرية الاميركية بحقل العمر النفطي في دير الزور شرقي سوريا
الخميس ١٧ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٦ بتوقيت غرينتش
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البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.