ضبط 37 قطعة سلاح في محافظة هرمزكان جنوب ايران

العالم - ايران

وقال العميد جعفري في تصريح له مساء الخميس: بالنظر إلى بعض اعمال الشغب في مناطق بالبلاد والمحافظة فقد تم بجهود شاملة من قبل شرطة الاستخبارات والامن في المحافظة تنفيذ خطة عاجلة لجمع الأسلحة والذخائر لمدة 72 ساعة.

وأضاف: خلال تنفيذ هذه الخطة ، تم ضبط 37 قطعة سلاح غير مرخصة إلى جانب 357 رصاصة صيد وحربية، وفي هذا الصدد تم تحديد واعتقال 13 شخصًا من أصحاب الأسلحة والذخائر غير المشروعة في عمليات منفصلة.

واكد جدية وعزم قوى الامن الداخلي في التنفيذ المنتظم لخطط تطهير المناطق الموبوءة وخطة تعزيز الامن الاجتماعي ، وقال: انه تم تسليم المتهمين للسلطات القضائية المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.