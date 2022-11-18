الجمعة ١٨ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٦:٥٠ GMT
فارسی
البث المباشر

ضبط 37 قطعة سلاح في محافظة هرمزكان جنوب ايران

ضبط 37 قطعة سلاح في محافظة هرمزكان جنوب ايران
الجمعة ١٨ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٣١ بتوقيت غرينتش

أعلن قائد قوى الامن الداخلي في محافظة هرمزكان العميد غلام رضا جعفري عن ضبط 37 قطعة سلاح سلاح صيد غير مرخصة في المحافظة الواقعة جنوب ايران.

العالم - ايران

وقال العميد جعفري في تصريح له مساء الخميس: بالنظر إلى بعض اعمال الشغب في مناطق بالبلاد والمحافظة فقد تم بجهود شاملة من قبل شرطة الاستخبارات والامن في المحافظة تنفيذ خطة عاجلة لجمع الأسلحة والذخائر لمدة 72 ساعة.

وأضاف: خلال تنفيذ هذه الخطة ، تم ضبط 37 قطعة سلاح غير مرخصة إلى جانب 357 رصاصة صيد وحربية، وفي هذا الصدد تم تحديد واعتقال 13 شخصًا من أصحاب الأسلحة والذخائر غير المشروعة في عمليات منفصلة.

واكد جدية وعزم قوى الامن الداخلي في التنفيذ المنتظم لخطط تطهير المناطق الموبوءة وخطة تعزيز الامن الاجتماعي ، وقال: انه تم تسليم المتهمين للسلطات القضائية المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

تصنيف :

روابط ذات صلة

واشنطن تقر حظراً على 13 شركة مرتبطة ببيع النفط الإيراني

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

العدل الأمريكية: ولي العهد السعودي لديه حصانة من الاتهامات بقتل خاشقجي

الخارجيّة اللبناية: ننسّق مع إيران ولا ضغوط أميركية

إيران ترفض مزاعم المتحدث باسم الأسطول الأمريكي الخامس في منطقة غرب آسيا

ملف التدخل الأمريكي في لبنان عبر المجتمع المدني منذ 5 عقود

المغرب.. البرلمان يعتزم التصديق على اتفاقية تطبيعية مع "إسرائيل"

لتذليل العقبات أمام تطوير 4 قطاعات.. هذا ما قاله محافظ بغداد حول توجيهات السوداني الجديدة