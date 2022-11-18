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مراسل العالم: القيادة الوسطى الاميركية تعلن تعرض قوات "التحالف الدولي" بقاعدة القرية الخضراء في سورية لهجوم بالصواريخ "دون اصابات او اضرار"

الجمعة ١٨ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٩ بتوقيت غرينتش

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