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أ ف ب: واشنطن تدين "بقوة" إطلآق صاروخ كوري شمالي "بعيد المدى"

الجمعة ١٨ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٩ بتوقيت غرينتش

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