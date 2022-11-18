هذا ما قاله محافظ بغداد حول توجيهات السوداني الجديدة

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وقال العطا للعراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "رئيس الوزراء أصدر عدة توجيهات خلال الاجتماع الذي تناول ملف الخدمات في العاصمة وحضرناه، أكدت على توفير الخدمات في المناطق المحرومة ببغداد وتم حصول نقاش خلال لقائنا برئيس الوزراء لتوفير خدمات الصرف الصحي في مناطق النهروان والوحدة وسبع البور وأبي غريب وتم الإيعاز من رئيس الوزراء بإيجاد حلول عاجلة لإتمامها".

وأشار إلى أن "محافظة بغداد لديها نشاط كذلك لبناء مدارس جديدة لسد النقص الحالي، وتم إكمال أكثر من 250 مدرسة خلال العام الجاري وتم إدراج 150 مدرسة جديدة و144 أخرى ضمن الاتفاقية مع الصين".

ولفت إلى أنه "لدينا مشكلة تتعلق بتصنيف الأراضي المخصصة للمدارس إذ أن أغلبها (زراعية) ويجب أن تتحول ملكيتها لوزارة التربية وتصنف (تربوية) عند الإدراج وتوقيع العقود وأبلغنا رئيس الوزراء بهذه المشكلة وأجرى اتصالات ووجه بحلها عاجلاً".

وبخصوص توجيه السوداني إعادة النظر بكلف إنجاز مشاريع مداخل بغداد أكد العطا أن "المبالغ التي تم رصدها من الحكومة السابقة في عام 2021 كانت قليلة بسبب الشحة المالية آنذاك ولا ترتقي لمستوى أن تكون مخصصة لتطوير مداخل وحالياً توجد وفرة مالية وتوجه حكومي واضح لتطوير الخدمات ووجه رئيس الوزراء بإعادة النظر بدراسة الكلف من قبل وزارة التخطيط ومديرية الطرق الجسور وإضافة مبالغ لتطويرها بشكل صحيح وإتمام الأعمال".

وتابع أن "مدخل بغداد – تاجي على سبيل المثال يتعرض لزخم كبير يومياً وتمر به عجلات كبيرة ووجه رئيس الوزراء بإنشاء مدخل نموذجي يليق بالعاصمة بغداد، كما وجه بأن تكون مشاريع الطرق في القرى الريفية مركزة على المناطق التي تتواجد فيها كثافة سكنية".

وفي وقت سابق، أصدر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني توجيهات تتعلق بالواقع الخدمي والمشاريع المتلكئة في بغداد، فيما شدد على محاسبة المتسببين بهدر المال العام.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنَّ "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، اجتماعاً ضمّ محافظ بغداد محمد جابر العطا، والمديرين العامين ورؤساء الأقسام في المحافظة"، مبيناً، أن "المحافظ قدَّم في مستهلِّ الاجتماع إيجازاً عن عمل المحافظة، والخدمات التي تقدمها، وأهمّ المشاكل والمعوّقات التي تواجه المشاريع الخدمية والاستثمارية، وحالت دون تقديم الخدمات المطلوبة في مناطق أطراف بغداد، كذلك الإشارة الى أهمّ المشاريع القادمة التي تعتزم المحافظة تنفيذها في المناطق الواقعة ضمن نطاق مسؤوليتها".

وشدد السوداني "على ضرورة تغيير الواقع الخدمي الحالي لمحافظة بغداد وفق رؤية جديدة، وأن يجري ترتيب الأولويات حسب حاجات المواطنين، والتركيز على مشاريع البنى التحتية المتمثلة بمشاريع الصرف الصحي وتوفير المياه الصالحة للشرب"، لافتاً، إلى "عدم وجود أيِّ مبرِّر أمام الجهاز الخدمي لمحافظة بغداد لكي يشكو المواطنون من النقص الحاد للخدمات الأساسية".

ووجه السوداني "بضرورة وضع خطط سريعة لمعالجة مشاكل تقديم الخدمات الملحّة للمواطنين".

وشهد الاجتماع مناقشة المشاريع الخدمية المتلكئة، وأسباب التأخير، من بينها مشاريع بوابات بغداد والمستشفيات والمدارس.

وشدد السوداني خلاله "على محاسبة المتسببين بهدر المال العام في تلك المشاريع"، مؤكداً أن "الحكومة تدرك جيداً حجم الأزمات والمشاكل التي يشكو منها المواطنون، ولديها تشخيص لمواقع الخلل، وهي عازمة على إيجاد المعالجات، على وفق خطط فنية مدروسة".

ووجه السوداني "محافظ بغداد بإعادة النظر في الكلف المالية لمشاريع مداخل بغداد من خلال لجنة تدقيق متخصصة، كما وجّه وزارة التخطيط بحسم فارق سعر الصرف لمشاريع المستشفيات في بغداد، واعتبارها من أولى الأولويات"، موعزاً الى الوزارة أيضاً "بحصر الشركات المحلّية التي نفّذت مشاريع المجاري في المحافظات كافة، وتميّزت في الإنجاز بتأييد من الجهات المستفيدة، لغرض دعوة هذه الشركات لتنفيذ مشاريع مجاري محافظة بغداد".

ووجه السوداني "مكتب رئيس الوزراء بمتابعة هيئة النزاهة، لبيان أسباب عدم اتخاذ الإجراءات القانونية بناءً على تقرير ديوان الرقابة المالية لمشروع تأهيل وتطوير مستشفى النعمان، وإحالة موظفي النزاهة المقصرين الى التحقيق".