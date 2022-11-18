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مندوب الصين بالوكالة الدولية: نعارض ضغوط الدول المعنية لاثارة المواجهة وتسييس الوكالة الدولية خاصة في وقت تقوم فيه بتعزيز التعاون مع الوكالة

الجمعة ١٨ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:١١ بتوقيت غرينتش

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