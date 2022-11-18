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بعيداً عن الإعلام..

قبل بضعة أيام.. باسيل التقى بري سرا في 'عين التينة'

قبل بضعة أيام.. باسيل التقى بري سرا في 'عين التينة'
الجمعة ١٨ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٠١ بتوقيت غرينتش

كتبت صحيفة الاخبار اليوم الجمعة، ان رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل زار قبل بضعة أيام عين التينة والتقى رئيس المجلس نبيه بري بعيداً عن الإعلام.

العالم _ لبنان

ووفقَ معلومات الأخبار فقد تواصل باسيل مع القائم بأعمال السفارة اللبنانية في قطر السفيرة فرح بري خلال زيارة له للدوحة وقال إنه يريد ترتيب لقاء مع رئيس مجلس النواب لتهدئة الأجواء، وهكذا كان.

عادَ باسيل والتقى بري بداية الأسبوع وعبّر عن نيته فتح صفحة جديدة من أجل البلد، معتبراً أننا كلنا لدينا أخطاء والآن لا بد من حوار بين الجميع للخروج من الأزمة»، وكانَ جواب بري مُرحباً خاصة أنه هو من دعا إلى حوار بشأن الرئاسة، ولن يمانع بفتح صفحة جديدة مع حليف الحليف.

أما في ما يتعلق بزيارته لفرنسا، فقالت مصادر مطلعة، إن باسيل اجتمع حتى أمس مع المنسق الخاص للمساعدات الدولية للبنان السفير بيار دوكان نحو ساعتين ونصف ساعة، وكان لقاء إيجابياً». موضحة أن التنسيق بين باسيل والفرنسيين والقطريين قائم حول ثلاثة ملفات:

- الترتيبات في ما خص بدء شركة توتال عملها في النصف الثاني من كانون الثاني، كون باسيل مطلعاً على تفاصيله.

- تولي فرنسا دوراً بدعم اسم يتوافق عليه باسيل مع البطريرك بشارة الراعي دون الإعلان عنه، لكن ضمن سلة تضمن خروجاً سياسياً اقتصادياً من الأزمة، مع معالجة ثغر الطائف، وضغط فرنسي أكبر على السعودية.

- دور صندوق النقد بمعزل عن مجلس النواب، وهو يحاول الإيحاء بأنه هو وحده من كان يؤيد إقرار الـكابيتال كونترول

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بعيداً عن الإعلام.. قبل بضعة أيام.. باسيل التقى بري سرا في 'عين التينة'

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