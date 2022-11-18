في مشهد مهيب.. خوزستان تشيع شهداء الهجوم الارهابي بمدينة ايذه +فيديو

العالم - مراسون

وقال مراسل العالم في خوزستان، إن اهالي خوزستان من كافة المدن والقوميات حضروا الى مدينة ايذه لتشييع شهداء الهجوم الارهابي الذي استهدف الناس العزل يوم الاربعاء.

وأضاف مراسلنا، أن شخصيات رسمية رفيعة المستوى، حضرت الى ايذه لتكون بجانب الشعب في تشييع شهداء ايذه الابرار.

واوضح مراسل العالم، أن المشيعين نددوا بالعمل الارهابي، وجددوا البعية مع الجمهورية الاسلامية وقائد الثورة اية الله السيد على خامنئي.

واشار الى أن المشيعين طالبوا الجهات الرسمية والمعنية بانزال اشد العقوبات على مرتكبي الهجوم الارهابي الذي راح ضحيته الشيب والشباب والطفل الصغير.

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هذا واطلق ارهابيون يستقلون دراجتين ناريتين، ويحملون رشاشات كلاشينكوف، النار باتجاه المواطنين وقوى الامن الداخلي، في السوق المركزية بمدينة ايذه يوم الاربعاء، عمل إرهابي أسفر عن عدد من الشهداء، بينهم أطفال أحدهم في التاسعة من عمره، وعدد من الجرحى حالات بعضهم خطيرة. يذكر ان تنظيم "داعش" الارهابي في بيان له تبنى العملية الارهابية.

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