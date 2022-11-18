فشل الحرب السياسية والإعلامية على إيران

العالم - مع الحدث

فما طبيعة الحرب السياسية والإعلامية الممنهجة على إيران؟ كيف تعمل المطابخ الاستخبارية الغربية على ادارة أعمال الشغب والخلايا الارهابية؟ لماذا يتم تسهيل تسلل الارهابيين عبر حدود دول حليفة للأمريكيين والاسرائيليين؟ وأي خلفيات لاتهام طهران باستهداف ناقلة النفط في هذا التوقيت؟

برنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الإخبارية من استوديوهات بيروت ناقش فشل الحرب السياسية والاعلامية الغربية والاقليمية على إيران.

ضيوف الحلقة:

د. علي فضل الله – باحث بالشؤون الدولية

د. محسن صالح – أكاديمي وباحث سياسي