الجمعة ١٨ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٨:٣١ GMT
فارسی
البث المباشر

محسن رضائي يتوجه الى خوزستان لدراسة جوانب الحادث الارهابي في ايذه

محسن رضائي يتوجه الى خوزستان لدراسة جوانب الحادث الارهابي في ايذه
الجمعة ١٨ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٩ بتوقيت غرينتش

توجه مساعد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية في الشؤون الاقتصادية، يوم الجمعة، الى محافظة خوزستان لدراسة جوانب الحادث الارهابي في ايذه.

العالم - ايران

وإثر وقوع اعتداء ارهابي على المواطنين ومدافعي الامن في مدينة ايذه بمحافظة خوزستان (جنوب غرب ايران)، توجه محسن رضائي الى هذه المنطقة لدراسة جوانب الاعتداء الارهابي الاثيم.

وفي سياق متصل، عقد محمد مخبر دزفولي النائب الاول للرئيس الايراني اجتماعا حضره محافظ خوزستان وسائر مسؤولي المحافظة، لدراسة جوانب الحادث الارهابي.

ومن المقرر ان يشارك محسن رضائي في مراسم تشييع الجثامين الطاهرة لشهداء هذا الحادث الارهابي ويلقي كلمة امام المشاركين في التشييع.

وأطلق مسلحون مجهولون كانوا يستقلون دراجتين ناريتين، مساء الاربعاء، النار مباشرة على المواطنين ومدافعي الامن، الامر الذي أسفر عن استشهاد 7 أشخاص وإصابة 8 آخرين. فيما اعلن رئيس عدلية خوزستان عن القاء القبض على 3 من العناصر الاساسيين الضالعين في هذا الاعتداء الارهابي الاثيم.

روابط ذات صلة

في مشهد مهيب.. خوزستان تشيع شهداء الهجوم الارهابي بمدينة ايذه +فيديو

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إيران تعزي الشعب الفلسطيني بضحايا حريق مخيم جباليا

القبض على 3 أشخاص في قضية وفاة فتاة في تبريز وفضح مخطط العدو بقتل الاشخاص

برلماني ايراني: خوف العدو وغضبه يعود إلى نعمة إيران الإسلامية العظيمة

محسن رضائي يتوجه الى خوزستان لدراسة جوانب الحادث الارهابي في ايذه

شاهد.. فيلم وثائقي يعرض جرائم زمرة "المنافقين" الارهابية

أجواء طهران قبل انطلاق كأس العالم