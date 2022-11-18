محسن رضائي يتوجه الى خوزستان لدراسة جوانب الحادث الارهابي في ايذه

العالم - ايران

وإثر وقوع اعتداء ارهابي على المواطنين ومدافعي الامن في مدينة ايذه بمحافظة خوزستان (جنوب غرب ايران)، توجه محسن رضائي الى هذه المنطقة لدراسة جوانب الاعتداء الارهابي الاثيم.

وفي سياق متصل، عقد محمد مخبر دزفولي النائب الاول للرئيس الايراني اجتماعا حضره محافظ خوزستان وسائر مسؤولي المحافظة، لدراسة جوانب الحادث الارهابي.

ومن المقرر ان يشارك محسن رضائي في مراسم تشييع الجثامين الطاهرة لشهداء هذا الحادث الارهابي ويلقي كلمة امام المشاركين في التشييع.

وأطلق مسلحون مجهولون كانوا يستقلون دراجتين ناريتين، مساء الاربعاء، النار مباشرة على المواطنين ومدافعي الامن، الامر الذي أسفر عن استشهاد 7 أشخاص وإصابة 8 آخرين. فيما اعلن رئيس عدلية خوزستان عن القاء القبض على 3 من العناصر الاساسيين الضالعين في هذا الاعتداء الارهابي الاثيم.