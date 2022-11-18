القبض على 3 أشخاص في قضية وفاة فتاة في تبريز وفضح مخطط العدو بقتل الاشخاص

العالم - ايران

وقال المسؤول: لقد توجهت الشرطة بمجرد ابلاغها بالموضوع الى مكان الحادث وتم بالتنسيق مع المدعي العام ومحاكم الثورة في تبريز وشكوى اسرة الفتاة ببدء التحقيق واتضح أن الفتاة كانت قد استقلت سيارة توقفت امام مرأب للسيارات وبعد عدة دقائق تعرضت لهذا الحادث.

وأضاف قائلا: لقد استطاع الخبراء في الشرطة الجنائية القاء القبض على 3 أشخاص لهم صلة بهذه الجريمة وخضعوا لتحقيقات الشرطة التي سيتم الاعلان عن نتائجها قريبا.

وأكد المسؤول أنه ونظرا لركوب الجماعات المعادية للثورة موجة أعمال الشغب التي يحاول المعادون للشعب الايراني تحريض المواطنين بمثل هذه الحوادث، فإنه يدعو المواطنين الى تجاهل الشائعات التي ينشرها هؤلاء الأعداء ومتابعة الاخبار من الوسائل النزيهة.

بدوره أكد المتحدث بإسم مركز الطوارئ بمحافظة آذربايجان الشرقية "وحيد شادي نيا" أن المركز تلقى في الساعة 22:00 يوم الاربعاء تقريرا عن سقوط الفتاة في حفرة واصابتها بجروح بليغة، مشيرا الى توجه رجال الاغاثة الى مكان الحادث بأسرع ما يمكن لإسعافها.

وتابع هذا المسؤول قائلا: لقد تم نقل الفتاة الى مركز صحي، الا انها توفيت رغم المحاولات التي بذلها الطاقم الصحي لإسعافها.