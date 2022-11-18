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محافظ خوزستان جنوب غرب ايران هناك عناصر في الخارج تقف وراء الاحداث الاخيرة سيتم تحديدها واطلاع الشعب عنها

الجمعة ١٨ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٠ بتوقيت غرينتش

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