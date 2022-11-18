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مصادر فلسطينية: المقــــاومة بغزة تطلق صاروخا تجريبيا ثانيا تجاه البحر، في إطار تحسين وتطوير قدراتها العسكرية

الجمعة ١٨ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٤ بتوقيت غرينتش

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