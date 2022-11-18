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کنعاني: فرض الحظر على مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الإيراني انتهاك صارخ لحقوق شعبنا

کنعاني: فرض الحظر على مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الإيراني انتهاك صارخ لحقوق شعبنا
الجمعة ١٨ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٠٨ بتوقيت غرينتش

اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية "ناصر كنعاني" إن قیام الولایات المتحدة الأمریکیة بفرض الحظر علی "مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الإيراني" وقناة "برس تي في"، الإخبارية الإيرانية الناطقة بالإنجليزية، استمرارا للانتهاك الصارخ لحقوق الشعب الإيراني من قبل واشنطن.

العالم - ايران

وكتب كنعاني في تغريدة له علی تويتر اليوم الجمعة : إن قیام الولایات المتحدة الأمریکیة بفرض الحظر علی مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الإيراني وقناة "برس تي في"، من أجل منع إیصال صوت إيران ورأيها إلى العالم استمرار للانتهاك الصارخ لحقوق الشعب الإيراني وتوفیر الأرضیة للقنوات الإرهابية ووسائل الإعلام المعادية لممارسة الأعمال الشريرة ضد شعبنا.

وأکد كنعاني انه ليس هناك حد ونهایة لجرائم أمريكا ضد الدول والحكومات المستقلة.

یذکر أن وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت عن فرض حظر جديد على إيران تضمن أسماء 6 ناشطين إعلاميين إيرانيين هم: بيمان جبلي (رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيراني)، وأحمد نوروزي (مدير الإعلام الأجنبي في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيراني)، ومحسن برمهاني (مستشار الإعلام المرئي في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيراني)، ويوسف بورأنواري (مدير التخطيط في الإعلام الخارجي)، وآمنة سادات ذبيح بور(مراسلة)، وعلي رضواني (مقدم برامج).

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