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طهي أكبر بوبوساي في العالم

طهي أكبر بوبوساي في العالم
السبت ١٩ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٢ بتوقيت غرينتش

طبخ طهاة من السلفادور أكبر فطيرة في العالم كجزء من مهرجان بوبوساي الثامن عشر ، الذي أقيم هذا العام في منطقة الكويلتا.

العالم - منوعات

ويتم الاحتفال بيوم بوبوساي منذ عام 2005 وهي تكون أحد الأطعمة التقليدية في السلفادور ، و يحتفلون بها كل عام في يوم الأحد الثاني من شهر نوفمبر.

هذا العام ، تجاوز طول البوبوساي المُعد من خمسة امتار وتم تسجيله في موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

بعد طهي هذه الفطيرة ، قام الطهاة السلفادوريون بتقطيعه إلى قطع و وزعه على المشاركين في المهرجان.

البوبوسا عبارة عن فطيرة مصنوعة من دقيق الذرة أو دقيق الأرز. بعد وضع الجبن التقليدي واللحم المفروم والفاصوليا في العجين ، تُغلق العجينة وتُطهى على ورقة.

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