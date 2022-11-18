محسن رضائي: تم اعتقال 3 من الضالعين بحادث ايذه الارهابي

العالم - ايران

وفي كلمته خلال مراسم تشييع جثامين شهداء حادث ايذه الارهابي، قال محسن رضائي: تم اعتقال ثلاثة اشخاص من الضالعين في حادث ايذه الارهابي، كانوا يريدون مغادرة البلاد عبر حدود ماكو، والآن هم في طريق إعادتهم الى اهواز.

وأضاف رضائي: كونوا على ثقة بأن اي شخص ضالع في هذا الحادث، ومهمن كان، وفي أي جحر لجأ، سيتم اعتقاله وسننتقم منه.

ودعا محسن رضائي مسؤولي القضاء الى انزال العقاب الصارم بحق هؤلاء الاشخاص المجرمين في مدينة ايذه وأمام أنظار الأهالي.

وضمن اشادته ببطولاته أهالي مدينة ايذه على مر التاريخ، بدءا من المشاركة في ثورة الدستور والثورة الاسلامية وصولا الى الدفاع المقدس ومختلف ساحات الثورة، قال محسن رضائي: لقد حضرت الى ايذه بالنيابة عن رئيس الجمهورية لدراسة جميع جوانب هذا الحادث الدموي، وسأتابعه الى حين اتضاح جميع جوانبه.

وقدم رضائي التعازي الى اهالي ايذه نيابة عن قائد الثورة ورئيس الجمهورية، مؤكدا انه يشعر بالحزن العميق كأنه فقد ابناءه.