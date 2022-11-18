شاهد.. طهران ترد على قرار الوكالة الدولية

العالم - خاص بالعالم

رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، أكد أن الوكالة الدولية على علم بجميع أنشطة طهران، اسلامي قال إن إيران لم تفعل ولن تفعل أي شيء لا تعلم به الوكالة، وان جميع أنشطتها في إطار قوانين الوكالة الذرية، مشيرين الى عدم وجود مشكلة بشأن الضمانات التي هي معيار التعاون بين الوكالة والمنظمة.

اسلامي أوضح أنهم (أي الغرب) يضغطون على إيران منذ 20 عاما، لكن المفاوضات استمرت.

الى ذلك ممثل إيران لدى الوكالة الدولية محسن نذيري أصل دان قرار مجلس حكام الوكالة، معتبرا أن القرار قد يؤثر على عملية التعاون بين الطرفين، وأنه إجراء سياسي غير بناء، نذيري أصل يرى أنه القرار يهدف الى تبرير مزيد من اجراءات الحظر.

نذيري أصل، شدد على أن طهران تعاونت بشكل بناء مع الوكالة لتبديد الغموض فيما يتعلق بقضايا الضمانات المتبقية، داعيا الوكالة إلى اتباع نهج مستقل ومهني بعيدا عن التسييس. وأكدأن الأهداف السياسية لواضعي هذا القرار المناهض لإيران لن تتحقق.

أهداف ربما ترى فيها طهران ذريعة لزيادة الضغوط الغربية عليها، أو محاولة كسب تنازلات منها في أي جولة مفاوضات قادمة، لا سيما وأن القرار صاغت مسودته أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، ويشير القرار أنه من الضروري والملح أن تفسر إيران مصدر جزيئات اليورانيوم التي قالت انه تم ايجاده في ثلاث مواقع لم يتم الاعلان عنها وأن تقدم للوكالة بصفة عامة جميع الإجابات التي تطلبها.