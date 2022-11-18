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يؤكد تضامنه مع ايران قيادة وشعبا..

العلامة ياسين: هناك نوايا سيئة تعمل على زعزعة وحدة لبنان

العلامة ياسين: هناك نوايا سيئة تعمل على زعزعة وحدة لبنان
الجمعة ١٨ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٥٧ بتوقيت غرينتش

اسف رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها العلامة الشيخ علي ياسين العاملي في بيان " لما يجري من مماحكات ونكد سياسي من قبل بعض هواة السياسة والتلهي بالحديث عن نصاب قانوني وآخر غير قانوني فيما يغرق لبنان بازماته التي طالت اكثرية شعبه في كل المناطق والطوائف والمذاهب".

العالم - لبنان

وتابع الشيخ ياسين: "إن التطاول الذي نراه من بعض صبية السياسة على المقامات الوطنية يكشف عن نوايا سيئة تعمل على زعزعة وحدة لبنان وصيغة العيش المشترك "،مؤكدا "ضرورة إلتزام قواعد الإحترام في الخطاب ومراعاة خصوصية كل مكون من المكونات اللبنانية".

وأكد "تضامنه مع الجمهورية الاسلامية في ايران قيادة وشعبا في مواجهة حالات التخريب المدعومة من الإستكبار العالمي"، مشددا على" ان ايران التي إنتصرت على العدوان والحصار ستنتصر على الإرهاب والمخربين، لأن قيادتها حكيمة وقوانينها عادلة وشعبها واع مطالبا كل الاحرار في العالم والمنطقة بوقفة تضامن مع ايران ضد التطرف الذي لن تسلم منه ساحة عربية او اسلامية".

اضاف: "إننا نبارك عملية "سلفيت" البطولية والتي تأتي كرد طبيعي على إرهاب العدو الصهيوني مؤكدين أن "المقاومة لدى الشعب الفلسطيني خيار وحيد نتيجته الإنتصار والتحرير".

وتقدم من الشعب الفلسطيني بالتعازي بضحايا الحريق في مخيم جباليا في قطاع غزة الذي يعاني من حصار وحشي داعيا" لتحرك إسلامي يرقى لمعاناة وتضحيات الشعب الفلسطيني".

وختم العلامة ياسين مدينا انفجار إسطنبول الإرهابي الذي يؤكد صوابية مواجهة المشروع الصهيواميركي وضرورة اخراجه من المنطقة بكل وكلائه الصهاينة والتكفيريين والتابعين والفاسدين".

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