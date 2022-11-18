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وزير التعاون والرفاه: لضرورة تنمية المعرفة والتقنية الهندسية في قطاع الطيران

وزير التعاون والرفاه: لضرورة تنمية المعرفة والتقنية الهندسية في قطاع الطيران
الجمعة ١٨ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٠٧ بتوقيت غرينتش

أكد وزير التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي صولت مرتضوي اليوم الجمعة، ضرورة تنمية المعرفة والتقنية الهندسية في قطاع الطيران نظرا للدور المهم للنقل الجوي في مستقبل الترانزيت العالمي.

العالم - ايران

ولدى تفقده شركة "آسمان" للطيران، قال مرتضوي: نظرا للدور المهم للنقل الجوي في مستقبل الترانزيت العالمي، فمن الضروري تنمية المعرفة التقنية والهندسية في البلاد في قطاع الطيران اكثر مما مضى.

وأشار الوزير الى اهمية ادارة الموارد المالية وبذل الجهود لرفع مستوى الخدمات والانتاج في الشركات التابعة لصناديق التقاعد، وقال: ان تخصص الشباب النخب الايرانيين ومهاراتهم ومن خلال الدعم والتوجيه الصحيح، يمكنها ان ترفع مستوى مؤشرات التنمية في البلاد.

كما أكد مرتضوي على ضرورة اجراء اصلاحات على بنية الموارد الانسانية من اجل رفع مستوى الانتاجية، وقال: ان تجارب الشركات في دول المنطقة والدول الشريكة للجمهورية الاسلامية الايرانية، يمكنها ان تساعد شركة "آسمان" للخطوط الجوية على تحقيق التغيير والتطور.

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وزير التعاون والرفاه: لضرورة تنمية المعرفة والتقنية الهندسية في قطاع الطيران