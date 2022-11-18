الرئيس التونسي يؤكد ضرورة تطوير العلاقات مع العراق

العالم - العراق

وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان، أن"رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ،تلقى رسالة تهنئة من رئيس جمهورية تونس قيس سعيّد، قدّم فيها التهاني بمناسبة انتخابه رئيساً للجمهورية.

وفيما يلي نص الرسالة: "يطيب لي بمناسبة انتخابكم رئيسا لجمهورية العراق، أن أتوجه إلى رئاستكم، أصالة عن نفسي ونيابة عن الشعب التونسي، بأحر التهاني وأصدق التمنيات الأخوية بموفور الصحة والسعادة، وإلى الشعب العراقي الشقيق بدوام الاستقرار والنماء، داعيا الله تعالى أن يحيطكم بعونه ويشملكم بموفور توفيقه لقيادة بلدكم نحو مراتب أعلى على درب التقدم والمناعة".

واضاف: "كما أغتنم هذه المناسبة لأعرب عن ارتياحنا لمستوى روابط الأخوة والتعاون التاريخية التي تجمع بلدينا، وللتأكيد على استعدادنا التام للعمل سويا من أجل تطوير العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى مراتب أفضل خدمة للمصلحة المشتركة لشعبينا الشقيقين".