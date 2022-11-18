الجمعة ١٨ نوفمبر ٢٠٢٢
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رويترز: هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تقول إن "طائرة بدون طيار" حاصرت صباح اليوم سفينة في بحر عمان وجميع افراد طاقمها بأمان

الجمعة ١٨ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٠٣ بتوقيت غرينتش

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